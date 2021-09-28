البورصة تتراجع 0.47% ختام التعاملات بضغط من مبيعات المؤسسات المحلية

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع جماعي.

وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.47%، وأغلق عند مستوى 10446 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.53%، وأغلق عند مستوى 42.78 جنيه.

وتراجع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.52% و 0.54% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 1.236.225 مليار جنيه، على 191 شركة من خلال 39.838 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 89 شركة مقابل ارتفاع 46 بينما لم تتغير أسعار 56.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 63.819 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 89.764 مليون جنيه، مقابل 25.944 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 35.280 مليون جنيه، منها 34.941 مليون جنيه للمؤسسات، و339.445 ألف جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 28.539 مليون جنيه، منها 20.582 مليون جنيه للأفراد، و8.957 مليون جنيه للمؤسسات.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق / جنيه نسبة التغير % المصرية لتطوير صناعة البناء – ليفت سلاب مصر 0.879 0.947 7.74 الشمس للإسكان والتعمير 10.51 11.14 5.99 العربية للصناعات الهندسية 5.88 6.21 5.61 المالية والصناعية المصرية 12.26 12.92 5.28 الحديد والصلب المصرية 1.521 1.597 5

الأسهم الأكثر انخفاضا