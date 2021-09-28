عجز تجارة السلع في الولايات المتحدة يرتفع إلى 87.6 مليار دولار خلال أغسطس

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– زاد عجز تجارة السلع في الولايات المتحدة خلال أغسطس وسط زيادة في الواردات، وذلك مع إعادة الشركات ملء المخزونات المستنزفة، مما يشير إلى أن التجارة قد تشكل من جديد عبئا على النمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام.
وقالت وزارة التجارة يوم الثلاثاء إن عجز تجارة السلع ارتفع 0.9 بالمئة إلى 87.6 مليار دولار الشهر الماضي.
تعيد الشركات ملء المخزونات لمجاراة الطلب المحلي القوي مع عودة الاقتصاد إلى طبيعته بعد الاضطرابات الشديدة الناجمة عن جائحة كوفيد-19.
ونالت التجارة من نمو الناتج المحلي الإجمالي لأربعة فصول متتالية.
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