أسهم التكنولوجيا تدفع وول ستريت للتراجع عند الفتح.. وناسداك يهوى 1%

– تكبد المؤشر ناسداك أكبر خسارة بين مؤشرات وول ستريت عند الفتح يوم الثلاثاء، إذ تعرضت أسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل لضغط من ارتفاع عوائد السندات على خلفية توقعات بارتفاع أسعار الفائدة وزيادة التضخم. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 121.67 نقطة يما يعادل 0.35 بالمئة إلى 34747.70 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 23.57 نقطة أو 0.53 بالمئة إلى 4419.54 نقطة. ونزل المؤشر ناسداك المجمع 182.76 نقطة أو 1.22 بالمئة إلى 14787.21 نقطة.

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