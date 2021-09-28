سعيد زعتر يفوز برئاسة الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي

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إسلام فضل – فاز سعيد زعتر، رئيس مجلش إدارة شركة كونتكت، بمقعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، فيما اقتنص هشام أبو الدهب، المدير التنفيذي لشركة المنصور للسيارات، منصب نائب الرئيس.
وانتخبت الجمعية العمومية للاتحاد 3 أعضاء ممثلين عن شركات التمويل الاستهلاكي، و3 آخرين ممثلين عن مقدمي الخدمة، بالإضافة إلى عنصر نسائي.
وتشكل المجلس كالأتي: أسامة فريد، ممثلا عن شركة بريميوم إنترناشيونال لخدمات التمويل، وأحمد أسامة، عن شركة دريف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية، وأيمن محمدين، عن شركة بي تك للتجارة والتوزيع.
كما ضم مجلس الإدارة: علاء مرسي عن شركة أميز للتجارة، وياسمين هلال، عن شركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل الاستهلاكي.
وقال سعيد زعتر إنه سيسعي خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع أعضاء المجلس والهيئة العامة للرقابة المالية، لتفعيل دور الاتحاد وعقد جلسات لمناقشة احتياجات الشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
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