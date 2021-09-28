رئيس الوزراء يتابع خطوات إقامة مجمعات صناعية وحرفية داخل مناطق حياة كريمة

دوت الخليج – عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة خطوات إقامة المجمعات الصناعية والحرفية داخل المناطق التي يتم تطويرها ورفع كفاءتها ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن المشروعات المتنوعة التي يتم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، تستهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، بجميع المناطق التي تستهدفها المبادرة، إلى جانب السعي لتحسين مستوى معيشتهم.

كما نوه إلى الدور المهم للمجمعات الصناعية والحرفية المخطط إقامتها في هذه المناطق لتحقيق هذه الأهداف.

وأشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى العديد من المبادرات السابقة المتعلقة بإقامة مشروعات ومجمعات صناعية وحرفية على مستوى القرى.

وأكد أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بتنفيذها، والعمل على تقييم كل مبادرة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة منها.

ولفت إلى ضرورة وجود كيان أو جهة واحدة تتولى إدارة ومتابعة تلك المشروعات والمجمعات الصناعية والحرفية التي سيتم إقامتها، وكذا الاضطلاع بأعمال التسويق والترويج لمنتجات هذه المجمعات بمختلف الأسواق.

ونوه رئيس الوزراء إلى ضرورة وجود رؤية متكاملة للصناعات والحرف المستهدفة داخل المجمعات المقرر إقامتها، بحيث تعتمد بشكل كبير على المقومات التي تتمتع بها المناطق التي سيتم تنفيذ هذه المجمعات بها، إلى جانب العمل على تعزيز صناعة مدخلات ومكملات الانتاج، بما يلبي احتياجات ومتطلبات الصناعات الكبرى؛ سعيا لتقليل استيراد تلك المدخلات، وبما يدعم جهود تعظيم نسبة المكون المحلي بمختلف الصناعات.

وجدد رئيس الوزراء تأكيد دور إقامة المجمعات الصناعية والحرفية داخل مكونات مبادرة “حياة كريمة”، في توفير المزيد من فرص العمل للشباب، وتحقيق أوجه التنمية المختلفة، بما يسهم في تقليل الهجرة الداخلية، ويرفع من مستوى معيشة المواطنين.

وأشار مدبولي إلى العمل على توفير الأراضي اللازمة لإقامة مثل هذه المجمعات، من خلال وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

حضر الاجتماع: الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأسامة صالح، وزير الاستثمار الأسبق، ورئيس مجلس إدارة شركة “أيادي”.