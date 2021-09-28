ناسداك يخسر أكثر من 1% عند الفتح مع ضغط ارتفاع السندات على أسهم التكنولوجيا

سي إن بي سي – تكبد المؤشر ناسداك أكبر خسارة بين مؤشرات وول ستريت عند الفتح اليوم الثلاثاء، إذ حيث تعرضت أسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل لضغط من ارتفاع عوائد السندات على خلفية توقعات بارتفاع أسعار الفائدة وزيادة التضخم.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 121.67 نقطة يما يعادل 0.35% إلى 34747.70 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 23.57 نقطة أو 0.53% إلى 4419.54 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 182.76 نقطة أو 1.22% إلى 14787.21 نقطة.