بريميوم كارد تستهدف ضخ تسهيلات ائتمانية بقيمة 400 مليون جنيه خلال الربع الأخير

إسلام فضل – قال أسامة فريد، الرئيس التنفيذي لشركة بريميوم كارد، إنها تستهدف ضخ تسهيلات ائتمانية للعملاء بقيمة 400 مليون جنيه خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وأضاف فريد، في تصريحات لبوابة جابي جورنال على هامش انتخابات اتحاد التمويل الاستهلاكي، اليوم الثلاثاء، أن الشركة ضخت تمويلات منذ بداية العام الجاري بقيمة مليار جنيه لحوالي 90% من عملاءها البالغين 150 ألف عميل.

وكشف أن بريميوم كارد تستهدف ضخ تمويلات خلال عام 2022 بقيمة 1.7 مليار جنيه، وأنها تستهف خلال العام الجديد التوسع في قاعدة العملاء.

وأكد فريد أن شركة بريميوم كارد لا تستهدف زيادة فترة الأقساط عن 10 أشهر.

وكان سعيد زعتر، رئيس مجلش إدارة شركة كونتكت، قد فاز بمقعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، فيما اقتنص هشام أبو الدهب، المدير التنفيذي لشركة المنصور للسيارات، منصب نائب الرئيس.

وانتخبت الجمعية العمومية للاتحاد 3 أعضاء ممثلين عن شركات التمويل الاستهلاكي، و3 آخرين ممثلين عن مقدمي الخدمة، بالإضافة إلى عنصر نسائي.

وتشكل المجلس كالأتي: أسامة فريد، ممثلا عن شركة بريميوم إنترناشيونال لخدمات التمويل، وأحمد أسامة، عن شركة دريف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية، وأيمن محمدين، عن شركة بي تك للتجارة والتوزيع.

كما ضم مجلس الإدارة: علاء مرسي عن شركة أميز للتجارة، وياسمين هلال، عن شركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل الاستهلاكي.