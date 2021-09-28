مجلس الوزراء السعودي يوافق على الترخيص للبنك الأهلي المصري بفتح فرع في المملكة

واس – وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، على الترخيص للبنك الأهلي المصري بفتح فرع له في المملكة، وفوض وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة.

كما وافق مجلس الوزراء السعودي، الذي انعقد عبر الفيديو كونفرانس اليوم، على تفويض محافظ البنك المركزي المصري «ساما»، أو من ينيبه، بالتباحث في شأن مشروع النظام الأساسي لاتحاد الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ووافق المجلس أيضًا على تنظيم مجلس المحتوى الرقمي، وإلغاء اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات، الصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقم (51).