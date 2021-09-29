السعودية تدشن خطة بقيمة 13 مليار دولار لتحويل منطقة ساحلية إلى مركز سياحي

سي إن بي سي – أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تدشين استراتيجية بقيمة 50 مليار ريال ما يُعادل 13 مليار دولار اليوم الثلاثاء لتطوير منطقة عسير على ساحل البحر الأحمر إلى مركز سياحي سيستقطب عشرة ملايين زائر بحلول 2030.

وتستهدف السعودية من خلال استراتيجية تطوير عسير إلى توفير فرص وظيفية جديدة، ورفع جودة الحياة ومستوى البنية التحتية، بالإضافة إلى جعل عسير وجهة عالمية طوال العام.

وفي فبراير الماضي، دشن صندوق الاستثمارات العامة السعودي مشروعا سيستثمر ثلاثة مليارات دولار لبناء 2700 غرفة فندقية و1300 وحدة سكنية و30 وجهة جذب تجارية وترفيهية في عسير بحلول 2030.

وفتحت السعودية أبوابها في سبتمبر 2019 أمام الزائرين الأجانب عبر نظام جديد لتأشيرات الدخول، بهدف تنويع الاقتصاد المعتمد على النفط، على أن تساهم السياحة بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.

وشهدت المملكة العربية السعودية إطلاق عدد من المشاريع خلال الفترة الماضية، حيث تم إطلاق مشروع مدينة “ذا لاين” لتكون باكورة المشاريع التطويرية الكبرى في منطقة “نيوم” الاستثمارية.

وتبلغ تكلفة مشروع نيوم نحو 500 مليار دولار، ويقع المشروع على البحر الأحمر وخليج العقبة بمساحة إجمالية تصل إلى 26500 كيلومتر مربع.

كما أطلقت السعودية مع نهاية شهر يونيو الماضي الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بهدف جعل السعودية مركزًا لوجستيًا يربط القارات الثلاث، وذلك عن طريق تطوير النقل الجوي والنقل البحري والسكك الحديدية المستقبلية، بالإضافة لشبكات طرق كبرى لتوفير حلول ذكية لنقل المسافرين والبضائع.

وأصدرت السعودية مطلع العام الجاري قرارًا بإيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة أجنبية مقرها الإقليمي خارج المملكة ابتداءً من عام 2024، بهدف اجتذاب الاستثمارات الأجنبية وتنويع اقتصاد المملكة.