إيفرجراند الصينية تعتزم بيع حصة بقيمة 1.5 مليار دولار في Shengjing Bank

سي ان بي سي _ أعلنت شركة التطوير الصينية إيفرجراند أنها ستبيع حصة بقيمة 1.5 مليار دولار في Shengjing Bank إلى شركة إدارة أصول مملوكة للدولة. كيف يرى محمد العريان أزمة عملاق التطوير العقاري إيفرجراند؟ وتكافح الشركة العقارية والتي تعاني من ثقل ديون تزيد عن 300 مليار دولار لجمع الأموال في الوقت الذي تواجه فيه موعدًا نهائيًا لدفع فوائد السندات بقيمة 47.5 مليون دولار اليوم الأربعاء.

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