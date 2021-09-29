البورصة المصرية تبحث جذب شركات جديدة من محفظة جمعية رجال الأعمال

رنا ممدوح – وقع الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، بروتوكول تعاون مع المهندس علي عيسى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال؛ لبحث فرص نمو شركات أعضاء الجمعية من خلال القيد والطرح بسوق الأوراق المالية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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