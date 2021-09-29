مال وأعمال

البورصة المصرية تبحث جذب شركات جديدة من محفظة جمعية رجال الأعمال

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

رنا ممدوح – وقع الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، بروتوكول تعاون مع المهندس علي عيسى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال؛ لبحث فرص نمو شركات أعضاء الجمعية من خلال القيد والطرح بسوق الأوراق المالية.

هذا المحتوى للمشتركين فقط
دخول اشتراك

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البورصة المصرية تبحث جذب شركات جديدة من محفظة جمعية رجال الأعمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا