وزير المالية: تعيين 6 معاونين لرئيس مصلحة الضرائب من الكفاءات الشابة.. بينهم 3 كوادر نسائية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم تعيين 6 معاونين لرئيس مصلحة الضرائب من الكفاءات الشابة بينهم 3 كوادر نسائية، على نحو يتسق مع جهود تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، التى تستهدف تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي؛ من أجل الإسهام الفعال فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.

ولفت أن ذلك يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتمكين المرأة والشباب من ذوى الكفاءة من المواقع القيادية بمختلف القطاعات؛ بما يُساعد فى الارتقاء بمستوى الأداء، فقد

وقال الوزير، فى لقائه بمعاوني رئيس مصلحة الضرائب بحضور رضا عبد القادر رئيس المصلحة،:« ننتظر منكم أداءً احترافيًا لفريق عمل متناغم، ولكم منا كل الدعم.. واستمروا فى تطوير قدراتكم والسعى الجاد لتوطين الخبرات الدولية ببلدنا؛ فأنتم وغيركم من الشباب المخلص الوفى بمختلف القطاعات، أمل مصر وسر قوتها وتقدمها ونهضتها».

أضاف الوزير، أن الكوادر البشرية المتميزة هى التى تخلق كيانات قوية وواعدة، وأن كبرى المؤسسات الدولية والجامعات العالمية ترتكز على دعائم بشرية مخلصة استطاعت بناء قدراتها وتنمية مؤسساتها حتى صارت تُحَّلق فى سماء العالمية، مؤكدًا اهتمامه الكبير بإتاحة فرص تدريبية لتطوير قدرات العاملين بوزارة المالية ومصالحها الإيرادية؛ بما يُؤهلهم لأداء واجباتهم على أكمل وجه فى خدمة وطنهم.

وتعهد رشا عبد العال، وخالد محمود، ومحمد عبد المنعم كشك، والدكتورة منى عبد الحكيم رجب، وعفاف إبراهيم إسماعيل، وعبد الرازق شوقى عبد الرازق، معاونو رئيس مصلحة الضرائب، ببذل قصارى جهدهم فى أداء واجباتهم الوظيفية بمنتهى التفاني، والإخلاص؛ إدراكًا للمسئولية الوطنية فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.

ووجهوا كل الشكر والتقدير إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية، على الدعم غير المسبوق للطاقات الشابة، والأفكار المبتكرة التى تُسهم فى الارتقاء بأنماط العمل الحكومي، وإرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة، ومحفزة للاستثمار، ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيات الحديثة، والخبرات العالمية، فى تعزيز الحوكمة، والتيسير على مجتمع الأعمال.

وأكدوا حرصهم على تنمية مهاراتهم وقدراتهم بشكل مستدام، على نحو يتسق مع ما تشهده مصلحة الضرائب من تطوير شامل وغير مسبوق.

وقال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، إننا حرصنا على اختيار أفضل الكوادر المؤهلة لشغل وظيفة معاون رئيس المصلحة، الذين يمتلكون مقومات القيادة، والإدارة الاحترافية، من خلال معايير دقيقة للترشيح، واختبارات موضوعية لكل المتقدمين لهذه المسابقة؛ بما يُسهم فى ضخ دماء جديدة من الكوادر الشابة بالمواقع القيادية بمصلحة الضرائ.

وأعرب عن تقديره للدكتور محمد معيط وزير المالية، لدوره المتعاظم فى تمكين الكفاءات الشابة، بما يُساعد فى الارتقاء بمنظومة الأداء الوظيفى، والإسهام الفعَّال فى تحقيق المستهدفات الضريبية.

أضاف أننا ماضون فى تنفيذ توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية، بالتوسع فى استخدام الحلول التكنولوجية فى تعزيز حوكمة المنظومة الضريبية، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي.