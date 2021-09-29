الأولى للاستثمار تقرر تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة إلى 0.1 جنيه

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رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية في جلسته المنعقدة أمس، على تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة ليصبح 0.10 جنيه بدلا من 1 جنيه.
وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن عدد أسهم الأولى للاستثمار بعد التجزئة يصبح 68.750 مليون سهم بدلا من 6.875 مليون سهم
وأوضحت مبررات قرار تجزئة السهم تنفيذا للفقرة الأخيرة من المادة 48 من قواعد القيد وتمثلت في العمل على جذب مساهمين جدد وزيادة السيولة على أسهم الشركة وجذب شرائح جديدة للتداول على السهم بعد خفض سعره .
وأشارت إلى أن قرار التجزئة لا يؤثر على قيمة الشركة.
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