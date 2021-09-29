الرقابة المالية توافق على نشر إفصاح زيادة رأسمال بلتون المالية القابضة

رنا ممدوح _ وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة بلتون المالية القابضة. وأوضحت الهيئة في إفصاحها المرسل للبورصة اليوم، أن موافقتها جاءت وفقا لأحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية وذلك بشأن قرار مجلس إدارة بلتون المالية المنعقدة بتاريخ 20 سبتمبر الجاري. وأشارت إلى أن القرار مجلس الإدارة تضمن الموافقة على زيادة رأس المال من 891.305 مليون جنيه إلى 926.957 مليون جنيه بزيادة قدرها 35.652 مليون جنيه. وأوضحت أن الزيادة موزعه على عدد 17.826 مليون سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم، وتخصص تلك الزيادة إلى نظام الإثابة والتحفيز.

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