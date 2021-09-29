أحمد شلبي: تطوير مصر تستثمر 4.5 مليار جنيه في البنية التكنولوجية بمشروعات الشركة

بكر بهجت وإسلام فضل _ بلغت قيمة الاستثمارات الخاصة بالبنية التحتية التكنولوجية بمشروعات شركة تطوير مصر، ما قيمته 4.5 مليار جنيه، موزعة على المشروعات التي يجري تنفيذها حاليًا من قبل الشركة، وفق الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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