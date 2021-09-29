كل ما تريد معرفته عن اكتتاب الأفراد في طرح أكوا باور السعودية

العربية نت _ انطلقت مرحلة اكتتاب المكتتبين الأفراد في طرح العام الأولي المحتمل لشركة أعمال المياه والطاقة الدولية “أكوا باور” اليوم الأربعاء إلى يوم الجمعة.

وخصصت الشركة 8,119,929 سهما عاديا تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.

وحددت الشركة سعر الطرح النهائي بـ56 ريالا سعوديا للسهم الواحد.

ويمكن تقديم طلبات اكتتاب المستثمرين الأفراد في أسهم الطرح لدى فروع الجهات المستلمة وهي بنوك الرياض والأهلي السعودي ومصرف الراجحي بالإضافة إلى بنك الجزيرة.

وبحسب نشرة الإصدار، فإن نماذج طلبات اكتتاب الأفراد ستكون متاحة خلال فترة الطرح للمكتتبين الأفراد لدى مدير الاكتتاب والجهات المستلمة، وينبغي تعبئة نماذج طلبات اكتتاب الأفراد.

ويبلغ الحد الأدنى لعدد أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد 10 أسهم، والحد الأدنى لمبلغ الاكتتاب 560 ريالا سعوديا.

فيما يبلغ الحد الأقصى لعدد أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد 250 ألف سهم، ويبلغ الحد الأقصى لمبلغ الاكتتاب 14 مليون ريال سعودي.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد في موعد أقصاه 4 أكتوبر 2021.

ويتم تخصيص أسهم الطرح المتبقية إن وجدت على النحو الذي تقترحه الشركة والمستشارون الماليون، وفي حالة تجاوز عدد المكتتبين الأفراد 811.992 مكتتبا لا تضمن الشركة الحد الأدنى للتخصيص البالغ 10 أسهم طرح لكل مكتتب فرد، وسيتم تحديد تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد وفقاً لما تقترحه الشركة والمستشارون الماليون.

وسيتم رد فائض الاكتتاب إن وجد في موعد 5 أكتوبر 2021. ولن يتم تنفيذ أي فترة حظر أو قيود على بيع الأسهم الخاصة بالمكتتب بعد الإدراج.

ويقدر إجمالي متحصلات الطرح بنحو 4.547 مليار ريال، سيخصص منها نحو 160 مليون ريال لتسديد جميع التكاليف والمصاريف المتعلقة بالطرح، ليبلغ صافي المتحصلات نحو 4.387 مليار ريال ستقوم الشركة بالاحتفاظ بها وتنوي استخدام 70% من المتحصلات لتمويل مساهمتها في رأس المال للمشاريع المستقبلية وستقوم باستخدام نسبة الـ30% المتبقية لأغراض مؤسسية عامة.

ويبلغ إجمالي الطرح 81.199 مليون سهم تمثل نسبة 11.1% من رأس المال للشركة بعد زيادة رأس المال والتي تمثل ما نسبته 12.6% من رأس المال قبل الزيادة.