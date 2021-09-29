مال وأعمال

الرقابة المالية توافق على نشر إفصاح حذف نشاط التعبئة والتغليف من أغراض الدولية للمحاصيل الزراعية

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رنا ممدوح _ وافقت هيئة الرقابة المالية، على نشر تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي لشركة الدولية للمحاصيل الزراعية.

وأوضحت الهيئة في بيان للبورصة اليوم، أن التعديل يشمل حذف نشاط التعبئة والتغليف من أغراض الشركة.

وأشارت إلى أن موافقتها جاءت تنفيذا لأحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية وذلك بشأن قرار مجلس إدارة الشركة المنعقدة بتاريخ 11 سبتمبر الجاري.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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