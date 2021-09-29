البورصة تصعد 0.15% بداية التعاملات بدعم من مشتريات المصريين والأجانب

رنا ممدوح _ صعدت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم

وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.15%، ليتداول عند مستوى 10462 نقطة.

وصعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.91% و 0.74% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 64.088 مليون جنيه على 137 شركة من خلال 2.992 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 38 شركة مقابل تراجع 3 شركات بينما لم تتغير أسعار 95.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 1.522 مليون جنيه، منها 1.083 مليون جنيه للمؤسسات، و438.041 ألف جنيه للأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 1.272 مليون جنيه، منها 945.098 ألف جنيه للأفراد، و327.444 ألف جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 249.459 ألف جنيه، بدعم من الأفراد التي حققت صافي شراء بقيمة 981.963 ألف جنيه، مقابل 732.504 ألف جنيه صافي بيع من المؤسسات.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق / جنيه نسبة التغير % العالمية للاستثمار والتنمية 37.89 39.81 5.07 الحديد والصلب المصرية 1.597 1.676 4.95 الشمس للإسكان والتعمير 11.14 11.65 4.58 شركة النصر للأعمال المدنية 36.44 38.08 4.5 المصرية لتطوير صناعة البناء – ليفت سلاب مصر 0.947 0.986 4.12

الأسهم الأكثر انخفاضا