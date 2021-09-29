مال وأعمال

ريلاينس إندستريز الهندية تدعم تعيين رئيس أرامكو عضوا مستقلا في مجلس الإدارة

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– قالت ريلاينس إندستريز اليوم الأربعاء، إن ياسر الرميان رئيس شركة أرامكو السعودية استوفى كافة المعايير التنظيمية لتعيينه كعضو مستقل في مجلس إدارتها، وفي انتظار موافقة المساهمين على القرار.

وقرر صندوق تقاعد معلمي ولاية كاليفورنيا، المساهم في الشركة العملاقة، الأسبوع الماضي التصويت ضد القرار بناء على توصية من شركة جلاس لويس الأمريكية للأبحاث الاستشارية وفقا لما ذكرته بلومبرج كوينت.

وسينتهي التصويت على تأكيد تعيين الرميان لفترة ثلاث سنوات في التاسع عشر من أكتوبر.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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