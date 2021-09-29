أيمن إسماعيل رئيسا ومحمد أبوسعدة عضوا منتدبا للشركة القابضة للاستثمار في الصناعات الثقافية والسينمائية

دوت الخليج _ ترأست الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اجتماع الجمعية العمومية العادية لاستكمال الإجراءات التأسيسية للشركة القابضة للاستثمار في الصناعات الثقافية والسينمائية.

ووافقت الجمعية من خلال التصويت المباشر على اختيار أعضاء مجلس الإدارة بإجماع الأعضاء والذي جاء كالتالي: رجل الأعمال أيمن اسماعيل “رئيسا “، المهندس محمد أبو سعده رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري “عضو منتدب تنفيذي”.

وضمت العضوية كل من نرمين محمد رئيس الاتصال والتسويق المؤسسي وبرامج دعم المجتمع بالبنك الأهلي المصري، المخرج عمر عبد العزيز عضو لجنة السينما باللجان الدائمة بالمجلس الأعلى للثقافة، الكاتب والروائي الدكتور فوزي فهمي الرئيس الأسبق لأكاديمية الفنون، المستشار الدكتور خالد سري صيام الرئيس السابق لبورصتي القاهرة والإسكندرية.

وشملت العضوية أيضا، محمود عادل سمير محمد غانم الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لأيونويا للتنمية البشرية واستشارات الأعمال ، المخرجة ساندرا نشأت، طاهر الشريف مؤسس إدارة الإعلانات بمؤسسة الأهرام، هويدا رمضان “ممثلة عن وزارة المالية”، مجدي البدري “ممثلا لاتحاد النقابات العمالية “.

كما صوت أعضاء مجلس الادارة علي استمرار تكليف الدكتور خالد عبد الجليل بإدارة نشاط السينما التابع للشركة القابضة لحين إنشاء الشركتين التابعتين للصناعات السينمائية والحرف التراثية.

وأشارت عبد الدايم، إلى أن الشركة تضم مؤسستين تابعتين إحداهما للسينما والأخرى للحرف التراثية، وأوضحت أن مجلس الإدارة يضع ضمن أولوياته ومهامه إعداد قوائم مالية مجمعة ومنضبطة وفتح حساب مصرفي بأحد البنوك التجارية وإعداد ملف ضريبي وعرضه على الجمعية العامة تمهيدا لقيد الشركة في السجل التجاري والانتهاء من إجراءات التأسيس مع مراعاة المحددات الحاكمة لتطبيق الميكنة والتنظيم الإداري الخاص بها.

يذكر أن تأسيس الشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينما، جاء بعد إصدار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري القرار رقم 1432 لسنة 2019 والخاص بتشكيل الجمعية العامة للشركة، ليواكب التوجه العام للدولة الهادف إلى رعاية الثقافة ودعم صناعة السينما واستثمار الإبداع في تحقيق محاور التنمية المستدامة مع الحفاظ على المستوى الفني من خلال محتوى يعكس قيمة الحضارة المصرية ويصون الهوية حيث تعمل الشركة على النهوض بالمستوى الفني وإعادة إحياء صناعة السينما وإعادة هيكلة المنظومة الثقافية في مصر.