قناة السويس تشهد أعلى معدل عبور يومي للسفن بإجمالي حمولات 4.8 مليون طن

صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن حركة الملاحة بالقناة سجلت، اليوم الأربعاء، أعلى معدل عبور يومي للسفن العابرة في تاريخ القناة بعبور 87 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 4.8 مليون طن.

وأوضح أن عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال بلغ 38 سفينة بحمولات صافية قدرها 2 مليون طن، فيما عبرت 49 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالي حمولات صافية بلغت 2.8 مليون طن.

وأكد رئيس الهيئة على جاهزية قناة السويس للتعامل مع المتغيرات المختلفة التي تشهدها حركة التجارة العالمية بعد زيادة القدرة العددية والاستيعابية للقناة بفضل مشروع قناة السويس الجديدة.

وأشار إلى أن مشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة تتصدر أولويات أجندة العمل خلال المرحلة المُقبلة في ظل ما يحظى به هذا الملف من اهتمام بالغ من القيادة السياسية، موجهاً الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الدائم للهيئة ومشروعاتها المستقبلية التي تصب في صالح الاقتصاد الوطني وشعب مصر العظيم.

وتصدرت حركة الملاحة من اتجاه الشمال سفينة الحاويات العملاقة MSC ISTANBUL بحمولة كلية 182 ألف طن، في رحلتها القادمة من المغرب والمتجهة إلى سنغافورة ، فيما جاءت سفينة الحاويات MSC ANNA التي ترفع علم ليبيريا على رأس قافلة الجنوب بحمولة كلية قدرها 203 ألف طن في رحلتها القادمة من السعودية والمتجهة إلى مصر.

جدير بالإشارة، أن حركة الملاحة بالقناة، سجلت اليوم الأربعاء، عبور أنواع مختلفة من السفن العملاقة حيث عبرت 18 سفينة حاويات و 26 سفينة صب، بالإضافة إلى عبور 18 سفينة من ناقلات البترول الضخمة فضلا عن عبور 10 سفن من ناقلات الغاز الطبيعي المسال والغاز البترولي المسال، و 15 سفينة من الأنواع المختلفة الأخرى.