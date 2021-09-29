شركة vivo مصر تطلق هاتفها الذكي Y33s

إسلام فضل _ أطلقت شركة vivo مصر هاتفها الذكي (Y33s)، الإصدار الأحدث من سلسلة هواتف Y وذلك بالتزامن مع إطلاقه في كبرى الأسواق العالمية، كما جاء إطلاق Y33s استكمالاً لنجاحات الشركة خلال العام الجاري والذي شهد إطلاق هاتفي V21 و Y53s، ويأتي هاتف Y33s الجديد بإمكانات تصوير متميزة تقدم تجربة مبتكرة وسهلة الاستخدام.

وأضافت الشركة في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن Y33s vivo يقوم بتسهيل عملية التصوير، مما يؤهله ليكون رائدًا في هذا المجال التكنولوجي، فأصبح الآن بإمكان أي شخص أي كانت فئته العمرية و نمط استخدامة للهواتف أن يلتقط صورًا ممتعة وأن يحتفظ بالذكريات السعيدة للاطلاع عليها في أي وقت.

وأوضحت أن أهم خصائص الصورة الجيدة هي أن تكون عالية الوضوح والتركيز، وأن يتم التقاطها بسرعة ودقة تتناسب مع كافة الظروف والأماكن المحيطة، فقد حرصت vivo في تصميمها لهاتف Y33s على أن يتضمن كاميرا أساسية فائقة الجودة (بدقة 50 ميجابكسل).

كما يتميز Y33s أيضاً باحتوائه على جهاز استشعار رئيسي للكاميرا الخلفية (بدقة 50 ميجابكسل) حيث يلتقط الصور في مختلف أشكالها؛ سواءًا كانت مكبرة zoomed-in أو مقصوصة cropped أو ثابتة/ في حجمها الطبيعي still، وذلك لتوثيق جميع مناسبات الحياة الهامة بصور جذابة وعالية الجودة.