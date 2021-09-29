غرفة صناعة الجلود تطالب الجمارك بزيادة الأسعار الاسترشادية لأصناف الأحذية

محمد مصطفى _ عقدت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، اجتماعاً مع مسئولي مصلحة الجمارك بالمعهد الجمركي بالإسكندرية، لبحث أزمة زيادة واردات الأحذية ومستلزماتها وتعديل الأسعار الاسترشادية؛ لحماية المصانع المحلية العاملة بالقطاع. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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