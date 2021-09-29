مال وأعمال

غرفة صناعة الجلود تطالب الجمارك بزيادة الأسعار الاسترشادية لأصناف الأحذية

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محمد مصطفى _ عقدت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، اجتماعاً مع مسئولي مصلحة الجمارك بالمعهد الجمركي بالإسكندرية، لبحث أزمة زيادة واردات الأحذية ومستلزماتها وتعديل الأسعار الاسترشادية؛ لحماية المصانع المحلية العاملة بالقطاع.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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