الزيادات السعرية تنال من بي واي دي F3 وميتسوبيشي إكسباندر مرتين

شاهندة إبراهيم – باتت أسعار السيارات في السوق المصري تشهد حالة عالية من التخبط وعدم الاستقرار وسط انعدام الرؤية وضبابية المشهد الذي صار ملبد بالغيوم.

حيث شهد شهر سبتمبر الجاري ونهاية أغسطس الماضي سلسلة ارتفاعات سعرية إذ تم إقرارها لمرتين متتاليين على عدد من السيارات التي تنتمي لمناشئ يابانية وصينية مجمعة محليا.

وأخطرت شركة دايموند موتورز وكلاء العلامة اليابانية ميتسوبيشي في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بالأمس، بالقائمة السعرية الجديدة التي تضمنت ارتفاع بقيمة 5 آلاف جنيه للسيارة سباعية المقاعد إكسباندر موديل 2022، لتصبح هذه الزيادة الثانية في شهر واحد.

وباتت أسعار الفئة الأولى من السيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2022 بسعر جديد 325 ألف جنيه، بدلا من 320 ألف جنيه، وقدمت الفئة الثانية بنحو 350 ألف جنيه، بعدما كانت بمبلغ 345 ألف جنيه.

وكانت شركة دايموند موتورز قد أقرت زيادات سعرية طالت من السيارتين إكسباندر وإكليبس، بقيمة بلغت 5000 جنيه في النصف الأول من سبتمبر.

وينتمى طراز إكسباندر لفئة السيارات متعددة الأغراض سباعية المقاعد MPV ، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 104 حصان، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، بناقل حركة أتوماتيك من 4 نقلات.

ورفعت أيضا شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات، وكلاء بي واي دي ولادا ومنتج ميكروباص كينج لونج في مصر، أسعار الماركة الصينية بي واي دي F3 موديل 2022 على دفعتين.

وتعود المرة الأولى لنهاية إغسطس الماضي بقيمة وصلت إلى 3 آلاف جنيه، ولم يمر أسبوعين لتقر الشركة زيادة سعرية ثانية بنحو 5 آلاف جنيه خلال النصف الأول من سبتمبر.

وبحسب الأسعار الرسمية المعلنة، أصبحت الفئة الأولى المانيوال بسعر 188 ألف جنيه بدلا من 183ألف جنيه، أما الفئة الأوتوماتيك باتت تقدم بقيمة 208 ألف جنيه مقارنة مع 203 ألف جنيه.

وينتمى طراز BYD F3 لفئة السيارات السيدان العائلية رباعية الأبواب، وزود بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 108 حصان، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة مكون من خمس سرعات.