هواوي تطلق جهازها اللوحي HUAWEI MatePad 11 في الأسواق

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إسلام فضل _ أطلقت شركة هواوي لأعمال المستهلك أحدث أجهزتها اللوحية في السوق المصري HUAWEI MatePad 11 ذو الإمكانيات المبتكرة.
وأضافت الشركة في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن الأجهزة اللوحية تعد أداة رائعة لإنجاز العديد من المهام والأنشطة التي تتراوح من التصميم إلى الرسم ولعب الألعاب ومشاهدة الأفلام والقراءة وغير ذلك الكثير، لذا إذا كنت تبحث عن جهاز لوحي جديد في مصر، فمن الضروري الاطلاع على جهاز HUAWEI MatePad 11 اللوحي الجديد والذي يتمتع بشاشة عرض كاملة مقاس 10.95 بوصة بمعدل تحديث عالٍ يبلغ 120 هرتز.
أضافت أنه يمكن للمستخدمين الاستمتاع بالألعاب التي تدعم وضع FPS العالي مما يعني تحسين المرئيات وحتى ردود الفعل بشكل أفضل عند استخدام عناصر التحكم باللمس.
وبحسب البيان، تشتهر أجهزة هواوي اللوحية بتقديم ترفيه عالي الجودة والقدرات السمعية والبصرية، حيث يأتي جهاز HUAWEI MatePad 11 اللوحي مزودًا بأربعة مكبرات صوت من قبل Harman Kardon لتقدم أصواتًا استثنائية.
كما حصل الجهاز الجديد على شهادتي TÜV Rheinland Flicker Free و TÜV Rheinland Low Blue Light مما يمنح مستخدم الجهاز راحة وحماية أعلى للبصر. وفي تصميم الجهاز اللوحي، سعت هواوي إلى الحصول على شاشة نظيفة وبسيطة وخالية من العوائق تتيح التركيز بشكل أفضل على المهمة التي يقوم بها مستخدم الجهاز.
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