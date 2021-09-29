وزيرة الخزانة الأمريكية تطالب الكونجرس برفع سقف الدين.. وتحذر من أزمة كارثية بحال التعثر

سي ان بي سي _ حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، من أن فشل الكونجرس في رفع سقف الديون سيؤدي إلى أزمة مالية كارثية في الولايات المتحدة.

وشددت على ضرورة حلّ مسألة رفع سقف الديون للإيفاء بالالتزامات التي تعهد بها الكونجرس لمعالجة الأثر الصحي والاقتصادي لوباء كورونا.