البورصة تخاطب ليفت سلاب مصر لموافاتها بإفصاح عن 3 بنود بالقوائم المالية

رنا ممدوح _ خاطبت إدارة البورصة المصرية شركة المصرية لتطوير صناعة البناء – ليفت سلاب مصر، لموافاتها بالإجراءات الخاصة بالتوقيتات الزمنية للانتهاء من بند عمليات تحت التنفيذ والتي تم زيادتها من 64 مليون جنيه في 31 ديسمبر الماضي إلى 86 مليون جنيه في 30 يونيو الماضي، حيث أن بند عمليات تحت التنفيذ تمثل نحو 88% من إجمالي الأصول الغير متداولة.

وتضمنت استفسارات البورصة في إطار المراجعة الدورية للقوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي، تفاصيل البنود التالية ضمن بند مدينون وأرصدة مدينة أخرى في نهاية يونيو الماضي والتي بدأ ظهورها في نهاية ديسمبر 2020 ولم تكن موجودة في ديسمبر 2019 وهي حسابات شركة ام او تي قيمة 73 مليون جنيه ، ومقاولون من الباطن قيمة 24 مليون جنيه.

وشمل الاستفسار الثالث تفاصيل الزيادة في بند أوراق الدفع ضمن بند المقاولين والموردين والذي زاد من 10 مليون جنيه في 31 ديسمبر 2019 إلى 84 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي ثم إلى 87 مليون جنيه تقريبا في 30 يونيو الماضي.