جنرال إلكتريك والبنك الأهلي يوقعان بروتوكولا لدعم مشروعات الرعاية الصحية الصغيرة والمتوسطة

إسلام فضل _ وقعت شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية والبنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون لتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية المتقدمة في مصر، وذلك من خلال دعم مشروعات الرعاية الصحية الصغيرة والمتوسطة بحلول تمويلية ميسرة لشراء الأجهزة الطبية المتطورة من جنرال إلكتريك.

ووقّع الاتفاقية محمد هارون مدير عام مصر و شمال شرق افريقيا بشركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وذلك بحضور ممدوح عافية رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة و المتوسطةإلكتريك و عدد من كبار مسؤولي الجانبين.

وبحسب البيان الصادر اليوم الأربعاء، تأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود الدولة المصرية لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل للشباب المصري، وتحفيز النمو الاقتصادي في ضوء الدور المهم الذي تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة التقدم الاجتماعي والاقتصادي.

وقال محمد هارون مدير عام مصر من جنرال إلكتريك للرعاية الصحية،: “لطالما كان قطاع الرعاية الصحية في صدارة الأولويات الحكومية على مستوى العالم، وقد جاءت جائحة كوفيد-19 لتؤكد الحاجة إلى تعزيز هذا القطاع، ولا سيما عبر تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من بناء سلسلة توريد متخصصة للرعاية الصحية”.

وأشار إلى سعي الشركة من خلال التعاون مع البنك الأهلي إلى تعزيز قدرات مشروعات الرعاية الصحية الصغيرة والمتوسطة – من المستشفيات، ومراكز الأشعة، والمختبرات، ومزودي الخدمات الآخرين – عبر تزويدهم بمعداتنا المتطورة للتصوير والتشخيص. ويساهم ذلك في تعزيز قدرتهم التنافسية، وضمان تشخيص الأمراض في الوقت المناسب لتوفير نتائج علاجية أفضل للمجتمع”.

من جانبه، قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البنك يركز على دعم الجهود الحكومية للمضي قدماً في مسار التنمية الشاملة. وانطلاقاً من ذلك، نرى الفرصة سانحةً لبناء سلسلة القيمة لمشروعات الرعاية الصحية الصغيرة والمتوسطة من خلال شراكتنا مع جنرال إلكتريك للرعاية الصحية، خصوصاً وأنها من الشركات المطوِّرة للأجهزة الطبية المتقدمة التي تلعب دوراً محورياً في تقديم خدمات صحية ممتازة للمجتمع.

وذكر أن تلك الاتفاقية تساهم بلا شك في تحفيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الدولة من تحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية في مصر”.

كما تتوافق مبادرات التمويل الجديدة لشراء الأجهزة الطبية من جنرال إلكتريك مع البروتوكولات التي وضعها البنك المركزي المصري المصري فيما يخص دعم قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويوفر البنك الأهلي المصري حلولاً تمويلية ميسرة لتمكين هذه المشروعات من توسيع نطاق عروضها عبر امتلاك أحدث التقنيات الطبية من جنرال إلكتريك للرعاية الصحية.

وسترشح جنرال إلكتريك للرعاية الصحية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تتمتع بالمؤهلات الكافية للحصول على التمويل الميسر لشراء الأجهزة الطبية، وسيقوم البنك الأهلي المصري بتقييم ملفات المشروعات المرشحة، وإجراء كافة إجراءات العناية الواجبة، وتوفير التمويل اللازم تبعاً لسياسة وقواعد الائتمان المعمول بها.