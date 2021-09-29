أسعار ومواصفات رينو كادجار موديل 2022

شاهندة إبراهيم – أعلنت الشركة المصرية العالمية للسيارات “EIM”، وكلاء رينو وكيا في السوق المصري، عن أسعار رينو كادجار موديل 2022 لتقدم الفئة الأولى Vision 1.2L Turbo بنحو 389 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية Dynamic1.2L Turbo بمبلغ 429 ألف جنيه، أما الثالثة 1.2L Turbo Intenseجاءت بقيمة 439 ألف جنيه، فيما حددت الفئة الرابعة Signature 1.2L Turboبنحو 449 ألف جنيه.

وتنتمي السيارة رينو كادجار موديل 2022 لنمط المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، زودت بمحرك رباعي الأسطوانات ذات سعة 1200 سي سي تيربو، بقوة 130 حصان، مع عزم أقصى للدوران 205 نيوتن / متر، وينقل حركته للمحاور ناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات، ويصل حجم خزان الوقود إلى 55 لتر.

وتتسارع السيارة رينو كادجار موديل 2022 من وضع الثبات 0 حتى 100 كم / ساعة في غضون 10.1 ثانية.

وتزخر السيارة بقدر عال من مواصفات الأمان والسلامة، إذ تأتي بعدد 6 وسائد هوائية (أمامية وجانبية وستائر) ونظام مانع إنغلاق الفرامل مع برنامج توزيع قوة الفرامل الإلكتروني، ونظام الثبات الإلكتروني وبرنامج تدعيم الفرامل والمساعدة على صعود المرتفعات ومراقبة ضغط هواء الإطارات، ومانع إدارة المحرك للحماية ضد السرقة وحساسات ركن أمامية وخلفية ونظام كشف النقطاء العمياء وبرنامج ركن السيارة آليا، فضلا عن تثبيت مقاعد الأطفال.

وينعم الهيكل الخارجي للسيارة بفوانيس مزودة بإضاءة نهارية ليد تعمل عند تشغيل المحرك، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، وتعمل المرايات الجانبية بخاصية التحكم الكهربائي فضلا عن طيها آليا، وتحتوي على نظام إضاءة ليد متكامل ومصابيح ضباب أمامية ليد وسقف زجاج بانورما.

ودعمت مقصورة السيارة بشاشة عدادات ديجيتال 7 بوصة وعجلة قيادة من الجلد متعددة الوظائف وفرامل يد كهربائية ونظام eco لتوفير استخدام الوقود ومثبت ومحدد للسرعة وراديو MP3 مع مخارج USB و AUX وبلوتوث و2 مخرج USB خلفي وتدعيم أنظمة هواتف آبل وأندرويد وتشغيل تلقائي للمصابيح والمساحات تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي النطاق مع خارج خلفية ونظام ملاحة بشاشة 7 بوصة تعمل باللمس.

وزودت أيضا بنظام دخول السيارة وتشغيل المحرك بدون مفتاح (كارت رينو الذكي)، وإضاءة متعددة الألوان بالكونسول الأمامي ومقاعد جلد وقماش وكاميرا خلفية ذاتية التعتيم، والتحكم كهربائيا بمقعد السائق مع خاصية التدفئة للمقاعد الأمامية.

وتقف السيارة رينو كادجار موديل 2022 على إطارات عجلات مقاس 17 بوصة وجنوط رياضية مقاس 17 بوصة وجنوط رياضية ثنائية اللون مقاس 18 بوصة.