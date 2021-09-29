البورصة تخاطب العربية للصناعات الهندسية لموافاتها بإفصاح عن 3 بنود بالقوائم المالية

رنا ممدوح _ خاطبت إدارة البورصة المصرية شركة العربية للصناعات الهندسية لموافاتها بإفصاح عن خطة الشركة والإجراءات التي سيتم اتخاذها بالتوقيتات الزمنية نحو الانتهاء من إقامة المصنع الجديد.

وأرجعت ذلك إلى ملاحظة تزايد بند أعمال إنشاء مباني ومرافق المصنع الجديد من 19.9 مليون جنيه في 31 ديسمبر 2019 إلى 37 مليون جنيه في نهاية ديسمبر الماضي إلى 46 مليون جنيه نهاية يونيو الماضي، وذلك في ذوء أن بند المشروعات تحت التنفيذ يمثل حوالي 90% جنيه من إجمالي الأصول الثابتة في 30 يونيو 2021.

وتضمن الاستفسار الثاني للبورصة آوجه استخدام بند “بنوك تسهيلات ائتمانية” والبالغة 36 مليون جنيه في 30/6/2021. 3

وشمل الاستفسار الأخير جدول اعمار الديون الخاص ببند “العملاء” بقيمة 26.9 مليون جنيه تقريبا في 30/6/2021، خاصة في ظل تدني قيمة الاضمحلال في العملاء والبالغ 110 ألف جنيه فقط عن نفس الفترة المالية.