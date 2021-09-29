البورصة تتابع موقف 3 شركات لم تحقق إيرادات بصورة مستقرة

رنا ممدوح _ قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية استمرار متابعة موقف الشركات المقيدة التي لم تحقق إيرادات بصورة مستقرة من مزاولة نشاطها من واقع قوائمها ‏المالية وهي شركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، وشركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، و شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية.

وقالت إن ذلك يأتي في ضوء جهود البورصة المستمرة في متابعة مدى كفاية الافصاحات عن الأوضاع المالية والإجراءات التصحيحية ‏للشركات المقيدة ، وفي اطار المراجعة الدورية لموقف الشركات المقيدة من حيث الالتزام بتوافر شروط القيد واستمراره ‏وتنفيذا للمادة 63 من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد والمواد 7 و9 و53 من قواعد القيد وحماية لمصالح المتعاملين.

وقالت البورصة في إعلان لها منذ قليل، إن قرار لجنة القيد اعتمد على ماتم نشره من ردود الشركات على استفسارات البورصة وافصاحات الشركات الواردة تنفيذا للمادة 63 من ‏الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد بشأن الإجراءات التصحيحية ومدى تنفيذها، وذلك لعرض موقفها على لجنة القيد ‏لأعمال شئونها وإقرار نقل التعامل عليها الى القائمة (د) من عدمه.‏