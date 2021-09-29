لاسيرينا تبدأ إنشاءات مشروع Cape Bay وتضخ 200 مليون جنيه في منتجع الجلالة

أعلنت مجموعة شركات لاسيرينا للاستثمار السياحي والعقاري عن بدء الأعمال الإنشائية بمشروع “Cape Bay ” بالعين السخنة، وفق المهندس أحمد عمر رئيس مجلس إدارة المجموعة، مشيرا إلى أن المشروع يقام على 60 فدان، وتعاقدت الشركة على الأرض الخاصة به مع شركة وادي دجلة وهو المرحلة الخامسة سابقاً من مشروعها “بلومار السخنة”.

وأضاف في بيان للشركة، أنها أطلقت خلال العام الماضي عدة مشروعات جديدة مثل “ماجسيتى باي” بمدينة الجلالة بالاضافة الى مشروع “لا فينتو” بمدينة رأس سدر، مشيراً إلى أن الشركة حرصت على التوسع بالعين السخنة في نطاق الجلالة أو المنطقة السياحية الأولى في اتجاه السويس.

وأوضح أن الشركة تعتزم تسليم مراحل عديدة بمشروعاتها منها المرحلة الثالثة من “لاسيرينا الساحل الشمالي”، على أن يتم تسليم المرحلة الرابعة والأخيرة من المشروع ذاته خلال 2022.

ولفت إلى أن الشركة سلمت حتى الآن حوالى 6000 عميل فى كل المشروعات منذ 2006 وقيد التسليم 20 ألف وحدة أخرى من المتوقع إشغالهم للمشروعات خلال 5 سنوات من الآن.

وأضاف أن الشركة خلال 10 أشهر منذ حصولها على التراخيص الخاصة بمشروع الجلالة ” ماجسيتى باي” ضخت ما يزيد عن 200 مليون جنيه وكان من المخطط أن يتم تسليم أول مرحلة خلال 3 سنوات ولكن سيتم تسليمها خلال سنتين أي قبل الموعد بعام.