البورصة تتراجع إلى 10391 نقطة وسهم CIB يفقد 1.26%

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع جماعي.

وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.53%، وأغلق عند مستوى 10391 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 1.26%، وأغلق عند مستوى 42.24 جنيه.

وتراجع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.35% و 0.24% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 986.427 مليون جنيه، على 191 شركة من خلال 38.620 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 74 شركة مقابل ارتفاع 57 بينما لم تتغير أسعار 60.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 35.038 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 37.365 مليون جنيه، مقابل 2.327 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 30.152 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي شراء بقيمة 75.702 مليون جنيه، مقابل 45.55 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 4.885 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي شراء بقيمة 9.354 مليون جنيه، مقابل 4.468 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق / جنيه نسبة التغير % الإسكندرية للزيوت المعدنية 3.4 3.66 7.65 الأهلى للتنمية والاستثمار 20.4 21.9 7.35 الشمس للإسكان والتعمير 11.14 11.93 7.09 العربية للصناعات الهندسية 6.21 6.62 6.6 انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي 18.05 19 5.26

الأسهم الأكثر انخفاضا