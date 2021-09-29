بنك فيصل الإسلامي يقلص حصته في انكوليس إلى 8.99%

رنا ممدوح _ قلص بنك فيصل الإسلامي المصري، حصته في رأسمال شركة الدولية للتأجير التمويلي انكوليس لتصبح 8.99% بدلا من 9.99%.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن بنك فيصل الإسلامي المصري باع 200 ألف سهم من أسهم انكوليس مقابل 7.6 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر البيع 38 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة فيصل لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

وسجلت نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم 1% لشركة فيصل للاستثمارات المالية.

الجدير بالذكر أن بنك الشركة المصرفية العربية الدولية saib يستحوذ على الحصة الأكبر من هيكل ملكية انكوليس بنسبة 20.19%، يليه بنك مصر بنسبة 15.04%، ثم الشركة العربية للاستثمار بنسبة 10%، وعباس محمد عباس زكي 9.108%.

ويستحوذ بنك فيصل الإسلامي المصري بعد تنفيذ الصفقة على حصه بنسبة 8.99%، يليه شركة مصر للتأمين بنسبة 8.81%، ثم البنك البريطاني العربي التجاري بنسبة 8.64% ومصر لتأمينات الحياة بنسبة 7.6%، وبنك الاستثمار القومي بنسبة 7.2%.