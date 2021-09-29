سويفل تستحدث سيارات كهربائية بالقاهرة وتطلق برنامج شراكة مع البنوك لتسهيل شراء وتشغيل الحافلات

محمد مصطفى _ أعلنت شركة سويفل ، المتخصصة في توفير حلول النقل الجماعي والتنقل المشترك القائمة على التكنولوجيا ، اليوم، أنها أدخلت أول سيارات كهربائية إلى القاهرة، نحو سعيها لتقليل البصمة الكربونية لقطاع النقل في مختلف أنحاء العالم. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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