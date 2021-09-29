مال وأعمال

سويفل تستحدث سيارات كهربائية بالقاهرة وتطلق برنامج شراكة مع البنوك لتسهيل شراء وتشغيل الحافلات

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

محمد مصطفى _ أعلنت شركة سويفل ، المتخصصة في توفير حلول النقل الجماعي والتنقل المشترك القائمة على التكنولوجيا ، اليوم، أنها أدخلت أول سيارات كهربائية إلى القاهرة، نحو سعيها لتقليل البصمة الكربونية لقطاع النقل في مختلف أنحاء العالم.

هذا المحتوى للمشتركين فقط
دخول اشتراك

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سويفل تستحدث سيارات كهربائية بالقاهرة وتطلق برنامج شراكة مع البنوك لتسهيل شراء وتشغيل الحافلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا