رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

دوت الخليج – ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشرعات الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يهدف لمتابعة مجمل الأعمال التي تتم في قطاعات البنية الأساسية، والإسكان، والخدمات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وجهود تنفيذ هذا المشروع “الحضاري المميز”، ويتم التخطيط له ليكون “نقلة نوعية” في مجال تقديم الخدمات الحكومية، وجذب الاستثمارات، ليعكس صورة حديثة لمصر المعاصرة.

وقدم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عرضا، خلال الاجتماع، حول آخر المستجدات الخاصة بمشروع نقل الوزارات والجهات الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار طلعت إلى أنه فيما يتعلق بالمحور الخاص بالبنية التحتية، فقد تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الربط الخارجي مع سنترالي الشروق ومدينتي، لافتا كذلك إلى موقف تغطية المحمول عبر محطات أعلى المباني بالحي الحكومي، وتنفيذ تجربة البرج التشاركي.

وحول التطبيقات المتخصصة، أشار وزير الاتصالات إلى الانتهاء من حصر وتدقيق 893 تطبيقا، وجار إعداد خطة تهجير للبيانات، والاختبار النهائي لها.

كما لفت إلى الانتهاء من تشغيل واختبار التطبيقات الخاصة بالمراسلات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على البيئة الحوسبية المؤقتة، وجار إتاحة التطبيقات للجهات التي أنهت عملية رقمنة الوثائق الحكومية في مركز البيانات الموحد، وجار إعادة الاختبارات على النسخة المحدثة لإدارة الموارد البشرية.

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الانتهاء من التطبيقات الخاصة بمتابعة المشروعات القومية.

رقمنة 86 مليون وثيقة حكومية

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أنه تم الانتهاء من رقمنة 86 مليون ورقة في جميع مراحل مشروع رقمنة الوثائق الحكومية الذي يستهدف 200 مليون ورقة.

وأشار أيضًا إلى موقف وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالجهات الحكومية، حيث تم الانتهاء من التشكيل النهائي لعدد 43 جهة.

ونوه إلى أن هناك 20 مسارا تدريبيا في هذا الإطار، و73 برنامجا لكل المسارات، ومستهدف تدريب 2400 متدرب، تم الانتهاء من تدريب 1430 متدربا منهم، وجار استكمال تدريب الباقين.

تدريب 22 ألفا من العاملين

وفيما يتعلق بخطة تدريب العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، أشار وزير الاتصالات إلى الانتهاء من تدريب 22 ألف متدرب من إجمالي مستهدف حوالي 38 ألف متدرب، وتشمل برامج التدريب أساسيات التحول الرقمي، والتحول الرقمي لمكافحة الفساد وإدارة المشروعات، إلى جانب أساسيات الابتكار والفكر الإبداعي.

من جانبه، استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ مكونات العاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل الجزار العرض بسير العمل في أعمال المرافق والبنية الأساسية، موضحا أنه فيما يخص مياه الشرب يتم تنفيذ خط قطره 1000 مم سيتم تشغيله تزامنا مع تشغيل محطة التحلية بخليج السويس؛ لزيادة كمية المياه التي تخدم العاصمة بطاقة 70 ألف م3/ يوم.

كما أشار إلى تنفيذ خط مياه لتغذية العاصمة من محطة العاشر من رمضان بطاقة 100 ألف م3/ يوم، وآخر بقطر 1000 مم بطاقة 125 ألف م3/ يوم للتغذية من محطة مياه القاهرة الجديدة، بينما بدأ العمل في أبريل 2021، في تنفيذ محطة المياه الدائمة للعاصمة الإدارية والخطوط الناقلة للمياه من النيل حتى العاصمة الإدارية الجديدة، وعددها 3 خطوط، بقطر 2200 مم، بإجمالي طول 150 كم.

وعرض وزير الإسكان موقف تنفيذ خطوط وخزانات الري الرئيسية وأوجه الاستفادة من المياه المعالجة الناتجة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي في ري المسطحات الخضراء والمحاور الرئيسية بالعاصمة الادارية، فضلا عن الاستفادة من باقي المياه المعالجة بربطها على مخرات السيول أو المصارف للاستفادة القصوى منها في إعادة إستخدامها، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ محطة معالجة العاصمة الإدارية بطاقة 250 ألف م3/ يوم كمرحلة أولى.

سير العمل بمعدلات جيدة

وأكد الدكتور عاصم الجزار سير العمل بمعدلات جيدة في تنفيذ المرافق بمناطق البنوك، والحي الحكومي، والأحياء السكنية، وعلى امتداد محاور الطرق الرئيسية والداخلية المنتظر الانتهاء منها قريبا.

وتناول المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة موقف طرق الحي الحكومي والمحاور الرئيسية، مشيرا إلى تركيب 112 ألف م2 من البازلت في طرق الحي الحكومي.

وفيما يتعلق بالمحاور الرئيسية بالمدينة، نوه إلى أنه يتم تنفيذ الطريق الدائري الأوسطي، ومحوري التسعين الشمالي والجنوبي، ومحور الشيخ محمد بن زايد الجنوبي، وعدد من الطرق الأخرى بما يشمل الرصف والتشجير والإنارة، إلى جانب تجهيز الميادين الرئيسية لتكون العاصمة على أهبة الاستعداد في صورة مميزة.

كما تطرق إلى موقف تنفيذ مشروع النهر الأخضر، بما يشمل الأعمال التنفيذية للمداخل الرئيسية للمشروع، وأعمال الزراعات والنباتات المزهرة، وملء البحيرة الصناعية، لافتًا إلى أن مساحة المشروع تقترب من 870 فدانا، تضم مساحات خضراء، وبحيرات، وملاعب، ومسارات للدراجات الهوائية، ومجمعات مطاعم، ومناطق ترفيهية، إلى جانب مشروعات استثمارية مستقبلية ومنطقة الأعمال المركزية.

وأشار إلى موقف تنفيذ الأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى الانتهاء من التشطيبات المعمارية والأعمال الكهروميكانيكية لمباني المجاورتين الأولى والثامنة وأعمال تنسيق الموقع العام بالحي السكني الثالث R3، بنسبة إنجاز 92.5%.

كما تناول ممدوح موقف الأعمال الإنشائية بالفيلات والتاون هاوس بالمجاورة الرابعة، وأعمال تنسيق الموقع.

وتطرق أيضًا إلى موقف تنفيذ الحي السكني الخامس R5 والمسمى جاردن سيتي الجديدة، ذى الطابع المعماري المميز، لافتا إلى أن متوسط نسبة الإنجاز الإجمالية للهياكل الخرسانية 90%، كما يتم استكمال التشطيبات وتنفيذ أعمال الواجهات والطرق والمرافق، مشيرا الى موقف اعمال التشطيبات الداخلية للوحدات، والخارجية بمنطقة الفيلات.

إنهاء الهياكل الخرسانية ومباني الحي الحكومي بنسبة 100%

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، عرضوا خلال الاجتماع الموقف التنفيذى للحي الحكومى، حيث أشاروا إلى أنه تم إنهاء الهياكل الخرسانية والمباني من الداخل بنسبة 100%، كما يتم استكمال أعمال الواجهات، والأعمال الكهروميكانيكية بنسب تقترب من 99.5%، لتصل النسبة الإجمالية لتنفيذ الحي الحكومي إلى نحو 97.8%، وتم كذلك تناول مخطط تسكين الوزارات في مقار الحي.

وأوضحوا ممثلو الهيئة الهندسية أن الأعمال المتبقية لإنهاء الحي الحكومي تتمثل في إنهاء أعمال الشبكات مثل الأعمدة الذكية وأعمدة الإنارة العمومية وأعمال الإتصالات، وكذا شبكة الإتصالات اللاسلكية، وتقوية شبكات المحمول، وبوابات الدخول والخروج الإلكترونية، كما أنه جار إجراءات التشغيل الابتدائي لكل أنظمة المبنى وتكاملها بعد توصيل المرافق للمبنى وانهاء أعمال الإدارات التخصصية.

توريد 100% من أثاث مباني الحي الحكومي

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن ممثلي الهيئة الهندسية عرضوا أيضا موقف شبكات الحي الحكومي بمختلف أنواعها، وتتضمن أعمال شبكات مياه الشرب، والري، وصرف الأمطار، والصرف الصحي، وكهرباء الجهد المتوسط، وشبكة الإتصالات، والغاز الطبيعي، والتكييفات، ونظم الصوتيات والمرئية بقاعات الاجتماعات داخل مقار الحي الحكومي، كما تم توريد 100% من أثاث مباني الحي الحكومي.

كما عرضوا موقف أعمال الواجهات واللاند سكيب، والنوافير والشلالات، والبلازات، والإضاءات الليلية، والتطرق إلى أنماط التشطيبات الداخلية للوزارات، وموقف أعمال التسويات بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الانتهاء من تشغيل واختبار سنترال الحي الحكومي

ولفت المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع شهد عرضا لإدارة الإشارة بالقوات المسلحة يوضح الموقـف التنفيـذي لشبكة الاتصالات بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت الإشارة إلى الانتهاء من تركيب وتشغيل واختبار سنترال الحي الحكومي بمركز اتصالات العاصمة NN1، كما تم التنسيق على تدبير معدات التغذية الكهربائية بواسطة إدارة الإشارة خلال مدة تتراوح من شهرين إلى 3 أشهر.

كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للبنية التحتية للاتصالات بالحي السكنى الأول R1، حيث تم التنويه إلى الانتهاء من جميع الأعمال في كل من المجاورة الثانية والثالثة والرابعة، ومن المخطط الانتهاء من الأعمال كافة بالمجاورة الأولى خلال أكتوبر المقبل، كما تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية في الحي السكني الثاني R2 بالكامل، وجار الانتهاء من الأعمال المتبقية في الحي السكني الثالث R3 والحي السكني السادس R6 .

انتهاء أعمال محوري ابن زايد الجنوبي والشمالي ومحور التسعين الشمالي

وحول الموقف التنفيذي للمحاور الرئيسية، فقد تمت الإشارة إلى أنه جار الانتهاء من تنفيذ الأعمال المتبقية لمحوري ابن زايد الجنوبي والشماليّ، وكذا محور التسعين الشماليّ.

حضر الاجتماع: الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء بكر البيومي، مدير إدارة الإشارة، واللواء أكرم النشار، مدير إدارة النظم، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس عادل حامد، رئيس الشركة المصرية للاتصالات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.