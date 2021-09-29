درايف للتمويل تحصل على تسهيلات ائتمانية بأكثر من ملياري جنيه خلال 9 أشهر

إسلام فضل – قال أحمد أسامة، العضو المنتدب لشركة درايف للتمويل الاستهلاكي، التابعة لشركة جي بي أوتو، إنها حصلت على تسهيلات ائتمانية من البنوك خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري، بقيمة تتخطي ملياري جنيه.

وأضاف أسامة، في تصريحات لبوابة دوت الخليج جورنال، أن رأس مال الشركة تخطي حاجز 500 مليون جنيه، مشيرا إلى أنها لا تستهدف زيادة رأس المال خلال الفترة الراهنة.

وكشف أن درايف للتمويل تدرس حاليا إصدار سندات توريق جديدة أو الحصول علي قروض من أحد البنوك العاملة في السوق المصرية قبل نهاية العام الجاري.

وكانت شركة درايف لخدمات سيارات الركوب قد أصدرت أول عملية لطرح سندات توريق بقيمة 425 مليون جنيه فى نوفمبر 2019.

كما أعلنت الشركة في ديسمبر 2020 عن إتمام ثاني طرح سندات توريق بقيمة 892 مليون جنيه، موضحة أنها ستستخدم عوائد عملية التوريق في خفض مديونياتها والاستفادة من فرص النمو المستقبلية.

وقال العضو المنتدب لشركة درايف للتمويل إن الشركة ستنتهي من تطبيق الموبايل أبلكيشن قبل نهاية الأسبوع الجاري، وسيتم إطلاقه بشكل رسمي للتجار خلال شهر أكتوبر المقبل، كما تم التعاقد حتى الآن مع حوالي 200 تاجر.

وأشار إلى أن الشركة وقعت أول عقود التمويل الاستهلاكي لتمويل اشتراك العملاء بأحد الأندية الاجتماعية في القاهرة الجديدة.

وأوضح أن النادي تحت الإنشاء حاليًا وتستهدف الشركة خلال عامين تمويل اشتراكات عضوية 6000 عميل، وسيتم تمويل بأكثر من 100 ألف جنيه لكل عميل، كما تمتلك جي بي أوتو ودرايف قاعدة عملاء تضم أكثر من مليون عميل؛ وذلك سيساعدها علي التوسع بشكل كبير سريعًا.

وحصلت شركة جي بي أوتو لصناعة السيارات على رخصة نهائية لشركتها التابعة “درايف للتخصيم” لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي، وتمتلك جي بي أوتو شركة درايف للتخصيم بشكل كامل (100%) وتعمل الشركة في مجال تمويل السيارات، وتستهدف التوسع في السوق المصرية من خلال رخصة التمويل الاستهلاكي.

وأوضحت المجموعة أن هذه الخطوة تتماشى مع خطتها التوسعية في مجالات التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر، والتمويل العقاري، والتوريق، وخدمات تأجير أساطيل النقل وخدمات التأمين وكذلك المدفوعات.