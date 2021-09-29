وزير التنمية المحلية يبحث مع رئيس اتحاد الصناعات موقف مبادرة شغلك في قريتك

دوت الخليج – بحث وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، مع المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، آخر مستجدات التنسيق بين الوزارة الاتحاد بشأن مبادرة “شغلك في قريتك”؛ لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة من أبناء القرى بالمحافظات المستهدفة في المرحلة الأولى للمبادرة.

وأكد اللواء محمود شعراوي، سعي الوزارة لتذليل أي معوقات أو إجراءات لضمان نجاح تلك المبادرة خاصة بعد توقيع عقد إقامة أول مجمع صناعي بمحافظة الفيوم منذ عدة أسابيع.

ولفت شعراوي إلى أن الإجراءات تسير على قدم وساق على أرض محافظة الفيوم لإنشاء المجمع بالإضافة إلى استكمال باقي محافظات المرحلة الأولى للمبادرة: الإسماعيلية والمنيا والمنوفية للإجراءات الخاصة بالعقود.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى اهتمام الحكومة بدفع سبل التعاون والشراكة الفعالة مع القطاع الخاص لدعم جهود الدولة في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام لأبناء القرى والتوسع في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على المستوى المحلي.

وقال شعراوي إن الحكومة تسرع الخطى لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتنمية القرى المصرية خاصة خلال تنفيذ برنامج تطوير الريف المصري ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بها بما يساهم في توفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة وأصحاب الحرف المختلفة للحد من مشكلة البطالة وخلق فرص عمل مستدامة وزيارة دخل الأسرة علي مستوى القرى.

وأوضح أن وزارة التنمية المحلية تنفذ محور التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل لأبناء القرى المستهدفة في برنامج تطوير الريف وإنشاء مجمعات صناعية وتأهيل مهني وتوفير مشروعات ذات عائد اقتصادي.

وأضاف شعراوى أن هناك تعاونا بين الوزارة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل لأبناء القرى بالمحافظات في إطار برنامج “مشروعك” وصندوق التنمية المحلية التابعين للوزارة.

ومن جانبه، قال المهندس محمد السويدي إن أهم ما يميز تلك المبادرة هو مساعدة وتفهم وزارة التنمية المحلية لاختيار قطع الأرض التي تصلح للتنفيذ وكذا اختيار نوعية المشروعات والفرص الاستثمارية التي سيتم تنفيذها.

وأشار السويدي إلى وجود العديد من الميزات التنافسية لحوالي 160 قرية مصرية حيث تضمن العديد من أصحاب الحرف، والتي يمكن تنفيذ مبادرة شغلك في قريتك بها خلال الفترة المقبلة عبر إقامة مجمعات صناعية وإنتاجية كبرى.

وأوضح رئيس الاتحاد إلى استعداد عدد من المطوريين الصناعيين ورجال الأعمال للمشاركة في هذا المشروع المهم، والذي يحقق عدد من الأهداف، وعلى رأسها توفير فرص عمل وخفض تكاليف نقل العمالة للصناعات الكثيفة عبر إقامة مشروعات في القرى.

يذكر أن مبادرة شغلك في قريتك سيتم البدء فيها بإنشاء 4 مجمعات صناعية إنتاجية على 4 قطع أراضي في 4 محافظات، هي: الإسماعيلية والفيوم والمنيا والمنوفية كمشروع تجريبي يتم التوسع فيه مستقبلا بباقي المحافظات.

وجاءت هذه المواقع في قرية “سبك الضحاك” بالمنوفية على مساحة 6000 متر، وقرية “أبو صوير” بالإسماعيلية بعد توفير مساحة 4200 متر ، وقرية “هوارة المقطع” بالفيوم على مساحة 6000 متر، وقرية “بني أحمد” بمحافظة المنيا على مساحة 9625 متر.

وجرى تقسيم نوعية الصناعات والأنشطة بكل منطقة بناءً على الخامات المنتجة وكثافة العمالة، وإمكانية تسويق المنتجات للمنطقة أو التصدير لبعضها.