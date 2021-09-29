خالد العناني يبحث مع سفير بريطانيا دفع حركة السياحة الوافدة واستراد الآثار المهربة

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دوت الخليج – بحث الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، مع السفير جاريث بايلي، السفير البريطاني الجديد لدى القاهرة، تعزيز سبل التعاون في مجالي السياحة والآثار، وخاصة فيما يتعلق بدفع المزيد من الحركة السياحية الوافدة من إنجلترا خاصة في ظل رفع اسم مصر من القائمة الحمراء.
واستعرض الدكتور خالد العناني، خلال اللقاء، المجهودات التي تبذلها مصر حاليا لتبني أنماط وأنشطة سياحية جديدة مثل سياحة المغامرات، ودمج منتج السياحة الشاطئية والترفيهية بمنتج السياحة الثقافية، من خلال عدة عناصر من بينها ربط مدن وادي النيل بالمدن السياحية الساحلية في منتج جديد عن طريق استحداث خطوط طيران داخلي تربط بين الأقصر وشرم الشيخ والغردقة وأسوان وأبو سمبل؛ مما سيساهم في زيادة الميزة التنافسية للمقصد السياحي المصري وخلق منتج سياحي متكامل لأول مرة يجمع بين الاستمتاع بعنصر الترفيه والشواطئ والآثار المصرية معا، ويجعل السائح يستمتع بتجربة سياحية فريدة ومميزة ويعطيه فرصة للاستمتاع بالأنماط السياحية المختلفة خلال زيارته لمصر.
وعلى صعيد مجال العمل الأثري، بحث الجانبان إمكانية توقيع اتفاقية تفاهم مشتركة بين البلدين في مجال استرداد الآثار المسروقة والمهربة بطريقة غير شرعية.
كما أطلع الوزير، السفير البريطاني على الاستعدادات الخاصة بالاحتفال بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون.
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