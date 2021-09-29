أوراسكوم بيراميدز توقع عقدا بقيمة 170 مليون جنيه لتحديث منشآت منطقة الأهرامات

دوت الخليج – وقعت شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات عقدا بقيمة 170 مليون جنيه مع شركة أوراسكوم للإنشاءات، لتتولى من خلاله الأخيرة رفع كفاءة وتحديث المنشآت القائمة بمنطقة الأهرامات، وتجهيزها بأحدث الأجهزة والديكورات والأثاث الحديث وتنفيذ منشآت خفيفة لخدمة الزائرين مع الحفاظ على الطابع الأثري والتاريخي للمنطقة.

ويأتي الاتفاق في إطار التعاون بين المجلس الأعلى للآثار وشركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات، المطور الرئيسي لمشروع تطوير وتشغيل وتقديم الخدمات للزائرين بمنطقة الزيارة بهضبة أهرامات الجيزة، والتي تضمن رفع كفاءة الخدمات والبنية التحتية للارتقاء بالخدمات المقدمة للزائرين.

ووضعت شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات مخططا تفصيليا بالتنسيق مع المجلس الأعلى للآثار ووزارة السياحة و الأثار لتطوير منطقة الزيارة لتشمل خدمات للزائرين و منها تشغيل ساحات انتظار للسيارات و الحافلات السياحية وتوفير وتشغيل أوتوبيسات كهربائية لنقل الزائرين لمناطق الزيارة داخل هضبة الأهرامات ومجمع المطاعم و مظلات بالأماكن المكشوفة وحمامات ومناطق للأنشطة الترفيهية والثقافية و الرياضية.

ويتضمن المخطط أيضا تطوير وتشغيل مبنى للزوار ومحطات للأوتوبيس الكهربائي و منشآت خفيفة لتقديم المأكولات و المشروبات وتوفير عيادة للأسعافات الأولوية للزائرين وكذلك عربة كهربائية لنقل المصابين للعيادة وتصميم وتنفيذ أكشاك بيع الهدايا والتذكارات وكذلك العمل على توفير منظومة متكاملة للعاملين من الخيالة والجمالة وأصحاب الكاريتات وبائعي الهدايا التذكارية، وكذلك دعم هذه المنظومة بتقديم التدريبات اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للزوار وكذلك بالإضافة الي توفير عيادة مجهزة بالخدمات اللازمة لرعاية الحيوانات.