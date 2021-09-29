الذهب يتراجع بفعل صعود الدولار وتوقعات بتخفيف التحفيز الأمريكي

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سي إن بي سي – تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في 7 أسابيع، اليوم الأربعاء، بفعل صعود الدولار وتوقعات بأن البنك المركزي المصري الأمريكي قد يبدأ قريبا إنهاء إجراءاته لدعم الاقتصاد.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1725.11 دولار للأونصة في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكية، بعد أن سجل أضعف مستوى منذ العاشر من أغسطس عند 1720.49 دولار.
ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.7% إلى 1725.40 دولار للأونصة.
وقال متعاملون إن ارتفاع قيمة الدولار يقيد الاتجاه الصعودي للذهب إذ يجعل المعدن النفيس أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 4.07% إلى 21.52 دولار للأونصة بينما تراجع البلاتين 1.76 إلى 950.00 دولارا.
وانخفض البلاديوم 1.28% إلى 1852.37 دولار للأونصة.
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