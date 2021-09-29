الليرة التركية تسجل مستوى قياسيا منخفضا أمام الدولار الأمريكي

سي إن بي سي – هبطت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق أمام الدولار الأمريكي أثناء التعاملات اليوم الأربعاء، مواصلة تراجعها وسط قلق بشأن نفوذ الرئيس رجب طيب اردوغان على السياسة النقدية بعد أن أجرى البنك المركزي المصري خفضا مفاجئا لأسعار الفائدة.

وهوت الليرة إلى مستويات أضعف من مستواها القياسي المنخفض السابق البالغ 8.9995 للدولار الذي سجلته يوم الجمعة قبل أن تتخلى عن بعض خسائرها ليجري تداولها عند 8.9220 بحلول الساعة 1715 بتوقيت جرينتش، لترتفع خسائرها هذا العام إلى أكثر من 16%.

وخسرت العملة التركية أكثر من ثلثي قيمتها في خمس سنوات.