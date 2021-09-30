وول ستريت تغلق مرتفعة وسط مخاوف التضخم والجدل حول سقف الدين

سي إن بي سي – أغلقت بورصة وول ستريت مرتفعة اليوم الأربعاء لتتعافى جزئيا من خسائرها القوية في الجلسة السابقة، وساهمت تعليقات من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي والنقاش الدائر بشأن سقف الدين الأمريكي في كبح المكاسب.

وصعد المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز بينما أغلق المؤشر ناسداك منخفضا مع توقف صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ومع هذا، فإن المؤشرات الثلاثة جميعها تتجه لإنهاء شهر سبتمبر على خسائر، ومع ارتداد ستاندد اند بورز 500 عن سبعة أشهر متتالية من المكاسب.

ومتحدثا في منتدي للبنك المركزي الأوروبي، عبر باول عن إحباط بشأن استمرار مشاكل سلاسل الإمداد التي قد تبقي التضخم مرتفعا لفترة أطول من المتوقع.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 90.93 نقطة، أو 0.27%، إلى 34390.92 نقطة في حين زاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 6.83 نقطة، أو 0.16%، ليغلق عند 4359.49 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 34.24 نقطة، أو 0.24%، إلى 14512.44 نقطة.

وقدمت بوينج الدفعة الأكبر لداو جونز مع صعود أسهمها أكثر من 3% في أعقاب اختبار ناجح لطائرتها 737 ماكس أجرته الهيئة المنظمة لقطاع الطيران في الصين.