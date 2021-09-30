الدولار يرتفع لأعلى مستوى في عام مع تزايد التوقعات بتقليص التحفيز الأمريكي

سي إن بي سي – قفز الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوى في عام أمام سلة من العملات الرئيسية، مدعوما بتزايد التوقعات لخفض في مشتريات مجلس الاحتياطي الفيدرالي من الأصول في نوفمبر وزيادة في أسعار الفائدة ربما في أواخر 2022.

وأظهرت العملة الخضراء أداء أفضل أيضا على الرغم من مأزق في واشنطن حيال سقف الدين الأمريكي يهدد بإغلاق الحكومة الاتحادية.

وصعد الدولار في الأيام القليلة الماضية على الرغم من تركيز المستثمرين على مخاوف إزاء تباطؤ عالمي وزيادة في أسعار الطاقة وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، لرابع جلسة على التوالي إلى 94.435، وهو أعلى مستوى منذ أواخر سبتمبر من العام الماضي. وسجل في أحدث التداولات 94.404، مرتفعا 0.7%.

وهبط اليورو عن مستوى 1.16 دولار إلى أدنى مستوياته منذ أواخر يوليو 2020.

وجرى تداوله في أواخر التعاملات منخفضا 0.8% عند 1.1592 دولار.

ولم يظهر الين الياباني رد فعل يذكر على انتخاب فوميو كيشيدا لزعامة الحزب الديمقراطي الحر الحاكم في اليابان، وهو ما يضعه في مسار لأن يصبح رئيس الوزراء الجديد للبلاد.

ولامس الين، العملة الأكثر حساسية للعوائد الأمريكية لأن أسعار الفائدة الأعلى يمكن أن تجتذب تدفقات من اليابان، أدنى مستوى في 18 شهرا مقابل الدولار.

وقفزت العملة الخضراء في إحدى مراحل الجلسة إلى 112.4 ين، وهو أقوى مستوى لها منذ أواخر فبراير من العام الماضي.

وجرى تداولها في أواخر التعاملات مرتفعة 0.4% عند 111.99 ين.

وقفز الدولار أيضا إلى أعلى مستوى في أكثر من 5 أشهر أمام العملة السويسرية عند 0.9355 فرنك.

وواصل الجنيه الاسترليني خسائره بعد أن تضرر أمس من مخاوف بشأن الأثر الاقتصادي لنقص الغاز والتزاحم للحصول على الوقود ليهبط لأدنى مستوياته منذ يناير عند 1.3424 دولار.