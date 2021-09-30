الاتحاد المصري للتأمين ينظم ورشة عمل للصحفيين للتعريف بالمصطلحات التأمينية

إسلام فضل – أعلن الاتحاد المصرى للتأمين، عن تنظيم ورشة عمل تدريبية للصحفيين والمحررين المتخصصين في الشؤن الاقتصادية تحت عنوان “مفاهيم ومصطلحات تأمينية” وذلك خلال منتصف أكتوبر المقبل، برئاسة علاء الزهيري، رئيس الاتحاد.

وبحسب بيان للاتحاد، فإن ورشة العمل تمنح شهادة حضور معتمدة من الاتحاد، أنها تأتي إيمانا من الاتحاد المصري للتأمين بأهمية دور الصحافة باعتبارها شريكا رئيسيا في عملية بناء وتنمية الوعي التأميني.

كما توفر الورشة محاضرات قصيرة ومناقشات تفاعلية للمساعدة على تطوير صياغة الأخبار والتقارير والخلفيات الاقتصادية للتغطيات ذات العلاقة بصناعة التأمين.

ووفق البيان، تستهدف ورشة العمل: فهم هيكل سوق التأمين المصري، واستخدام مؤشرات مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد القومي والتنمية الاقتصادية، وتحليل المؤشرات الرئيسية لأداء شركات التأمين، والتعامل مع القضايا المعاصرة في التأمين (الشمول المالي، والاستدامة، والتحول الرقمي)، إلى جانب فهم طبيعة المنتجات التأمينية وخصائصها، وتحديد المصادر الإخبارية الموثوق بها لبيانات ومعلومات التأمين عالميا ومحليا.