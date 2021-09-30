صحيفة إسبانية: هيرميس تتفاوض لشراء حصة في شركة توليد الكهرباء ايجنس إنرجيا

_ ذكرت صحيفة إكسبانشن اليوم الخميس، أن المجموعة المالية هيرميس ومقرها القاهرة تتفاوض لشراء حصة في شركة توليد الكهرباء الإسبانية المملوكة للقطاع الخاص ايجنس إنرجيا.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر مالية، إن هيرميس ستشتري حصة تبلغ 45 إلى 49 بالمئة من ايجنس عبر زيادة رأسمال في عملية تقيّم الشركة الإسبانية عند نحو مليار يورو (1.16 مليار دولار).

ولم يرد متحدثون لدى ايجنس وهيرميس حتى الآن على طلبات للتعقيب عبر البريد الإلكتروني ومحادثات هاتفية.

وتشغل ايجنس محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وبالغاز في إسبانيا بقدرة إجمالية 2.9 جيجاوات وتخطط لمشروعات طاقة متجددة بإجمالي قدرات 14 جيجاوات.

كان كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، قد كشف في حوار مع جريدة دوت الخليج في يونيو الماضي، عن تأسيس صندوق للاستثمار المباشر في مجال الطاقة المتجددة بالأسواق العالمية، تتنوع صفقاته ما بين الاستحواذ على مشروعات قائمة وبناء محطات جديدة.

وقال عوض وقتها أن فريق الاستثمار المباشر بالمجموعة نجح في بناء سجل أعمال جيد للغاية في مجال الطاقة المتجددة خلال ما يزيد على خمس سنوات، وتنوعت استثماراته ما بين إنجلترا وفرنسا وبلجيكا والبرتغال وإسبانيا.

وأكد عوض أن تركيز نشاط الاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس ما زال ينصب على ثلاثة قطاعات أساسية هي التعليم والصحة والطاقة المتجددة.