أرباح البنك الأهلي ترتفع 15% إلى 15 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021

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إسلام فضل _ أظهرت القوائم المالية للبنك الأهلي المصري، ارتفاع صافي أرباحه بعد الضرائب خلال العام المالي 2020/2021 بنسبة 14.82%، على أساس سنوي.
وأوضحت القوائم المالية المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك، أنه حقق صافي ربح خلال العام المالي الماضي بقيمة 15.003 مليار جنيه، مقابل صافي ربح بـ13.067 مليار جنيه خلال العام الأسبق.
وذكرت القوائم، أن إجمالي أصول البنك الأهلي بلغ بنهاية العام المالي الماضي، نحو 2.62 تريليون جنيه، مقارنة بـ 2.02 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2020.
وسجلت إجمالي قروض وتسهيلات العملاء بنهاية يونيو الماضي 1.08 تريليون جنيه، مقابل 719.89 مليار جنيه خلال العام المقارن له.
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