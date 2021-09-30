آراب ديري ترصد سببين لزيادة رأس المال.. والرقابة المالية توافق على نشر الإفصاح

رنا ممدوح _ وافقت هيئة الرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص بالشركة العربية لمنتجات الألبان آراب ديري – باندا، لدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 160 مليون جنيه إلى 290 مليون جنيه.

وأشارت الهيئة في إفصاحها المرسل للبورصة اليوم، إلى أن الزيادة البالغ قدرها 130 مليون جنيه موزعة على عدد 130 مليون سهم بالقيمة الاسمية وقدرها 1 جنيه.

وأوضحت أن الزيادة تخصص لقدامى المساهمين كل بحسب نسبة مساهمته في رأس المال ويتم سداد قيمة زيادة رأس المال المصدر والمدفوع نقدا و/ أو من الأرصدة الدائنة المستحقة لبعض المساهمين مع تداول حق الاكتتاب.

ولفتت إلى أن موافقتها جاءت وفقا لأحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية.

وكان مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة 13 يوليو الماضي وافق على دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع.

وقالت الشركة في إفصاحها المرفق بموافقة الهيئة، إن مبررات وأسباب التعديل تتمثل في رغبتها بتحقيق نمو في مبيعاتها بالسوقين المحلي والخارجي ولرغبة الشركة في تلبية الطلبات المتزايدة على منتجاتها، مما يمكنها من زيادة حصتها في السوق، هذا بالإضافة إلى زيادة حصتها في السوق الخارجي عن طريق استهداف عملاء جدد والحفاظ على العملاء الحاليين لمواجهة شدة المنافسة، مما يساعدها على تحقيق مبيعات خارجية تزيد من حصيلتها من العملة الأجنبية، وعليه فإن الأمر يستوجب توافر السيولة النقدية لزيادة الإنتاج وكذا سداد بعض الالتزمات المستحقة على الشركة.