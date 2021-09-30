الحديد والصلب المصرية: لا تطورات بخصوص العرض الأوكراني

رنا ممدوح _ قالت شركة الحديد والصلب المصرية، إنه لا توجد أي تطورات جديدة بخصوص العرض الأوكراني لتطوير وتأهيل الشركة.

وكانت الشركة قد أعلنت في 22 يونيو الماضي، عن ورود عرض فني ومالي من شركة أوكرانية لتأهيل وتطوير وإدارة الشركة بنظام المشاركة في الإيراد بعد صدور قرار التصفية.

وأوضحت الشركة في بيان ردا على استفسارات البورصة،أنه يتم حاليا تقييم هذه الأصول لبيعها لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر وصياغة مذكرة للعرض على الجمعية العامة.

وأشارت إلى أن حصيلة البيع ستكون ضمانة لحقوق الدائنين والعاملين.