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رئيس لبنان يطلب من لازارد مواصلة دورها الاستشاري قبل محادثات صندوق النقد

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سي ان بي سي _ طلب رئيس لبنان ميشال عون من لازارد للاستشارات المالية مواصلة القيام بدورها كمستشار مالي في إطار التحضير لاستئناف محادثات مع صندوق النقد الدولي.

وطلب عون ذلك خلال استقباله وفدا من الشركة وفقا لما ذكره الحساب الرسمي للرئاسة على تويتر.

ولازارد هي الشركة التي وضعت خطة التعافي المالي الأصلية للبنان قبل تعثر المحادثات مع صندوق النقد في العام الماضي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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