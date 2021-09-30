رئيس لبنان يطلب من لازارد مواصلة دورها الاستشاري قبل محادثات صندوق النقد

سي ان بي سي _ طلب رئيس لبنان ميشال عون من لازارد للاستشارات المالية مواصلة القيام بدورها كمستشار مالي في إطار التحضير لاستئناف محادثات مع صندوق النقد الدولي. وطلب عون ذلك خلال استقباله وفدا من الشركة وفقا لما ذكره الحساب الرسمي للرئاسة على تويتر. ولازارد هي الشركة التي وضعت خطة التعافي المالي الأصلية للبنان قبل تعثر المحادثات مع صندوق النقد في العام الماضي.

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